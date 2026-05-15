Trillerpfeifen, Transparente, Forderungen nach mehr Lohn: Hunderte Einzelhandels-Beschäftigte streiken in Stuttgart und der Region. In den Filialen herrscht trotzdem Hochbetrieb.
„Wir wollen mehr Kohle sehen“: Immer wieder skandieren rund 170 Beschäftigte aus dem Einzelhandel diese Forderung auf dem Weg zum Stuttgarter Schlossplatz. Für Freitag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in mehreren Regionen Baden-Württembergs zu einem ganztägigen Warnstreik im Einzel- und Versandhandel aufgerufen.