Streik bei Lufthansa: Mehrere Flüge am Freitag von und nach Stuttgart Flughafen gestrichen

Fluggäste in Stuttgart müssen am Freitag früh aufpassen: Mehrere Verbindungen nach München und Frankfurt fallen wegen des Lufthansa-Streiks aus. Was jetzt zu beachten ist.
Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter wirkt sich auch auf den Flughafen Stuttgart aus. Für Freitag wurden insgesamt acht Verbindungen gestrichen: jeweils vier Flüge von und nach München sowie vier von und nach Frankfurt, wie eine Sprecherin mitteilte. Betroffene Reisende sollten den aktuellen Status ihres Fluges online überprüfen oder sich direkt an ihre Fluggesellschaft beziehungsweise ihren Reiseveranstalter wenden.