Die Serie "Heated Rivalry" sorgt seit November 2025 für Furore. Im Zentrum: Connor Storrie und Hudson Williams als heimlich verliebte Eishockey-Rivalen. Doch wer sind die beiden Newcomer, die gerade das Internet in Aufruhr versetzen? Ein Blick hinter die Kulissen.
Eine Eishockey-Romanze erobert derzeit die Herzen internationaler Streaming-Zuschauer: "Heated Rivalry" erzählt die Geschichte von Shane Hollander und Ilya Rozanov - zwei Profisportler, deren erbitterte Rivalität auf dem Eis nur Fassade für eine geheime Liebesbeziehung ist. Die Serie basiert auf der "Game Changers"-Buchreihe von Autorin Rachel Reid und ist seit ihrer Veröffentlichung ein virales Phänomen. Am 6. Februar kommt die Show endlich auch nach Deutschland, wie der hierzulande inzwischen verfügbare Streamingdienst HBO Max via Instagram verraten hat. Höchste Zeit also, sich ihren zwei Hauptdarstellern zu widmen: Connor Storrie (25) und Hudson Williams (24).