Die österreichisch-deutsche Erfolgsserie "Tage, die es nicht gab" kehrt mit acht neuen Folgen zurück. Diana Amft, Jasmin Gerat, Franziska Weisz und Franziska Hackl geraten erneut in tödliche Verwicklungen. Wann die zweite Staffel startet und was die Fans erwartet.

Die Wartezeit hat bald ein Ende: Nach dem überraschenden Streaming-Erfolg der ersten Staffel bringt die ARD die Fortsetzung von "Tage, die es nicht gab" ins deutsche Fernsehen. Die zweite Staffel trägt den Untertitel "Tödliche Geheimnisse" und wird laut Sender ab dem 16. Januar 2026 zunächst in der ARD Mediathek verfügbar sein. Dort können Fans die acht neuen Episoden drei Monate lang auf Abruf streamen. Die lineare Ausstrahlung im Ersten folgt ab 3. Februar um 20:15 Uhr.

Im ORF laufen die neuen Folgen bereits - deutsche Zuschauer müssen sich also nur noch wenige Wochen gedulden, bis auch sie erfahren, welche Geheimnisse das Quartett Miriam Hintz (Franziska Weisz), Doris Hauke (Diana Amft), Christiane Boj (Franziska Hackl) und Inès Lemarchal (Jasmin Gerat) aus dem fiktiven Zollberg diesmal hütet.

Streaming-Hit macht Fortsetzung möglich

Die erste Staffel entwickelte sich zu einem echten Phänomen. Während die lineare Ausstrahlung im Februar im Ersten 2023 zwischen 2,41 und 3,99 Millionen Zuschauer erreichte, explodierte die Serie kurz danach in der Mediathek regelrecht: Mehr als 13,2 Millionen Abrufe wurden dort gezählt. Damit gehörte "Tage, die es nicht gab" zu den meistgesehenen Inhalten des Jahres in der ARD Mediathek.

Dieser Erfolg war laut Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film, ausschlaggebend für die Beauftragung der Fortsetzung. "Nach dem großartigen Erfolg der ersten Staffel, vor allem in der ARD Mediathek, war für uns schnell klar, dass wir die Serie fortsetzen und unserem Publikum die Geschichte rund um unsere vier Freundinnen im beschaulichen Zollberg weiter erzählen möchten", erklärte Pellander.

Eine neue Leiche erschüttert Zollberg

Im idyllischen Zollberg scheint alles seine gewohnten Bahnen zu ziehen. Die vier Freundinnen Christiane, Doris, Inès und Miriam haben sich längst mit ihrem Leben - und mit ihren Männern - arrangiert. Vieles bleibt unausgesprochen, doch das fragile Gleichgewicht hält. Bis eines Tages die neue Schülerin Emily Wagenthein (Paulina Hobratschk) ans Sophianum kommt und das Schweigen bricht. Plötzlich zeigt sich, dass hinter der Ruhe gefährliche Strömungen lauern - und stille Wasser tiefer sind, als man glaubt.

Was so friedlich wirkt, endet jäh mit einem Mord. Das bewährte Ermittlerduo Leodolter (Tobias Resch) und Grünberger (Sissy Höfferer) nimmt die Spur auf und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Denn die vier Freundinnen halten fest zusammen - selbst jetzt, da jede von ihnen ein Motiv gehabt haben könnte. Doch die Ermittlungen ziehen immer weitere Kreise und bringen das Beziehungsgeflecht an seine Grenzen. Affären, Anschuldigungen und Vertrauensbrüche erschüttern den scheinbar so festen Zusammenhalt...