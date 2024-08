Straubing in Bayern: Flucht aus Forensik: Sozialministerin will Sicherheit prüfen lassen

1 Ulrike Scharf (CDU) will die Sicherheit überprüfen. (Archivbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Nachdem am Wochenende zwei Straftäter aus einer Klinik im bayrischen Straubing geflüchtet und dabei einen Mitarbeiter verletzt haben, kündigte die bayrische Sozialministerin Konsequenzen an.











Nach dem Ausbruch von vier Insassen aus einer forensischen Klinik in Straubing am Wochenende, hat die bayerische Sozialministerin, Ulrike Scharf (CSU) Konsequenzen angekündigt. „Alles kommt auf den Prüfstand“, teilte sie am Sonntag mit. „Solche Ausbrüche dürfen nicht wieder passieren“. Bis zum Sonntagnachmittag waren die geflüchteten Straftäter, die die Polizei als gefährlich einstuft, nicht wieder gefasst. Bereits vor zehn Tagen war es in Niederbayern zu einem Vorfall gekommen, als ein wegen Totschlags verurteilten Mann aus dem Bezirksklinikum in Mainkofen bei einem begleiteten Ausgang in Plattling fliehen konnte.