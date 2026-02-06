Großes Interesse an Uni Stuttgart: Nicht Schach oder Poker – die Gen Z spielt Skat

Von wegen eingestaubtes Kartenspiel: An der Uni Stuttgart treffen sich jede Woche Studierende zum Skat. Einige von ihnen nehmen dieses Jahr sogar an den Landesmeisterschaften teil.
Ein Ass, dann eine Dame und darauf eine Sieben – konzentriert legen die Spieler:innen ihre Karten ab. Zwischendurch ein „Ich bin weg“ zu hören, manchmal Jubel, manchmal leises Fluchen. Seit knapp zwei Jahren lernen Studierende das traditionsreiche Spiel im Rahmen des Unisports Stuttgart und spielen montagabends gegeneinander. Manche von ihnen werden in diesem Jahr sogar an den baden-württembergischen Landesmeisterschaften teilnehmen.