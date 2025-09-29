Straßenverkehr in Stuttgart: Wagenburgtunnel: Unerwartete Schäden verzögern Sanierung

Bei der Erneuerung der Abluftkanäle des Tunnels sind zusätzliche Mängel festgestellt worden. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist das Ostportal eingerüstet, es gilt Tempo 30.
In den vergangenen Sommerferien war der Wagenburgtunnel, der den Stuttgarter Osten mit der Innenstadt verbindet, rund sechs Wochen lang wegen Baumaßnahmen gesperrt. Für rund 580 000 Euro wurden an beiden Portalen die Abluftkanäle erneuert. Eigentlich sollten dann auch die Gerüste an beiden Enden der 824 Meter langen Röhre Geschichte sein. Sie wurden im Herbst 2022 errichtet, um Verkehrsteilnehmer vor herabfallenendem Gestein zu schützen. Auf der Seite in Stuttgart-Ost kam es jedoch zu Probleme, dort dauert die Sanierung derzeit noch an.