Straßensanierung in Leonberg: Landesstraße am Glemseck voll gesperrt

Die Bauarbeiten am Abschnitt zwischen dem Glemseck und dem Frauenkreuz dauert bis Ende August. Grund sind umfangreiche Erneuerungen an Fahrbahn und Bushaltestellen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert die Landesstraße 1188 zwischen dem Knotenpunkt am Glemseck bei Leonberg und dem Frauenkreuz, kurz vor der Abzweigung nach Warmbronn. Die Arbeiten laufen bereits seit wenigen Tagen und erfolgen unter Vollsperrung dieses Streckenabschnitts bis voraussichtlich 31. August 2025. Betroffen sind auch Pendler nach Stuttgart und Sindelfingen. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Sie führt etwa 7,5 Kilometer über die Mahdentalstraße und Magstadter Straße.

Baustelle in zwei Abschnitten

Bereits seit Montag ist diese Strecke vom Glemseck in Fahrtrichtung Sindelfingen aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Neben der Erneuerung der Fahrbahndecke werden dort unter anderem die Bushaltestellen modernisiert sowie die Straßenentwässerung angepasst. Die Bauarbeiten werden in zwei aufeinanderfolgenden Bauphasen umgesetzt.

Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Foto: Simon Granville

In der ersten Bauphase wird die Straße zwischen der Kreuzung beim Glemseck bis zur Kreuzung bei der Vergärungsanlage noch bis Sonntag, 10. August, saniert. Die Kreuzung bei der Vergärungsanlage beim Abzweig in Richtung Warmbronn wird voraussichtlich von Freitag, 25. Juli 2025, bis Samstag, 26. Juli, für die Straßenbauarbeiten ebenfalls gesperrt.

Projekt kostet etwa 1,4 Millionen Euro

Die zweite Bauphase beginnt am Montag, 11. August, und endet voraussichtlich am Sonntag, 31. August 2025. In dieser Bauphase wird der Streckenabschnitt zwischen der Kreuzung bei der Vergärungsanlage und der Kreuzung, die Richtung Stuttgart oder Magstadt beziehungsweise Sindelfingen führt, erneuert. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert und erfolgt von der A 81 kommend sowie aus Richtung Stuttgart über Büsnau.

Das Land Baden-Württemberg investiert für die Bauleistungen insgesamt rund 1,4 Millionen Euro in den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur.