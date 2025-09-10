Straßenbau in Stuttgart: Umbau des Leuzeknotens auf der Zielgeraden

Das mit knapp 500 Millionen Euro größte Straßenbauprojekt der Landeshauptstadt soll im Frühjahr 2026 fertig sein. Erneute Sperrungen in den nächsten Tagen.
Es ist laut eigenen Aussagen das größte Straßenbauvorhaben, das die Stadt bislang am Stück durchgeführt hat. Nun erreicht die Umgestaltung des Leuzeknotens, das untrennbar mit dem Rosensteintunnel verknüpft ist, ein weiteres wichtiges Etappenziel. Bis zum 18. September sollen alle umgebauten Spuren und Tunnel im endgültigen Zustand in Betrieb gehen. „Damit haben wir den größten Teil dieses wichtigen Projekts gemeistert“, zeigt sich der Stuttgarter Technikbürgermeister Dirk Thürnau erleichtert. Bis dahin sind aber noch schrittweise Sperrungen notwendig.