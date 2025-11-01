Straßenbau in Stuttgart: Neue Sperrungen am Leuzeknoten

Noch ist das mit 500 Millionen Euro größte Straßenbauprojekt in Stuttgart nicht abgeschlossen. Verkehrsteilnehmer müssen in der Vorweihnachtszeit erneut mit Behinderungen rechnen.
Es läuft längst noch nicht alles rund am Leuzeknoten. Der untrennbar mit dem Rosensteintunnel verbundene Umbau der Verknüpfung von Bundesstraße 10 und 14 neben dem namensgebenden Mineralbad wurde in Bad Cannstatt zwar Mitte September offiziell fertiggestellt, doch bislang können noch nicht alle Fahrbahnen genutzt werden. Die Folge sind nach wie vor fast tägliche Staus im Berufsverkehr. In der Vorweihnachtszeit müssen Verkehrsteilnehmer nun mit weiteren Behinderungen rechnen.