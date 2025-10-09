Straßenbau in Stuttgart: Keine neue Fahrradspur während Umbau der B 14

Der Nesenbachkanal in der Cannstatter Straße muss zwischen Neckartor und Mineralbädern neu gebaut werden. Nicht alle Wünsche können während der langen Bauzeit berücksichtigt werden.
„Die Finanzierung ist gesichert“, betonte Jürgen Mutz, der Leiter des Tiefbauamts in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Technik im Stuttgarter Gemeinderat. Keine Selbstverständlichkeit angesichts knapper Stadtkassen. Schließlich verschlingt die geplante Sanierung des Nesenbachkanals in der Cannstatter Straße in den kommenden Jahren geschätzt mehr als 100 Millionen Euro.