Straßenbau in Stuttgart: Freie Fahrt am Leuzeknoten – aber dennoch Stau

Das mit knapp 500 Millionen Euro größte Straßenbauprojekt in Stuttgart soll im Frühjahr 2026 fertig sein. Noch sind aber nicht alle Fahrbahnen freigegeben. Die Folge sind lange Staus.
So mancher Autofahrer wechselt nur zögerlich auf die dritte Spur der B10 vom Rosensteintunnel kommend in Richtung Esslingen. „Viele müssen sich erst an die neuen Gegebenheiten gewöhnen“, weiß Ingenieur Fabian Schmidt. Schließlich sind am Freitagmorgen die neuen Wegeverbindungen am Leuzeknoten erst wenige Stunden lang geöffnet. „Ich bin mir sicher, dass einige auch noch die Umleitungsstrecken über die Mercedes- und Benzstraße genutzt haben“, ist der verantwortliche Projektleiter vom Tiefbauamt überzeugt.