Stralsund - Jetzt komm ich!: Martin Brambach als tickende Zeitbombe

In der 27. Episode der ZDF-Reihe "Stralsund" spielt Martin Brambach einen Bauunternehmer auf Rachefeldzug. "Jetzt komm ich!" vereint Krimi, Thriller und Drama - und gönnt den Zuschauern kaum eine Verschnaufpause.
Martin Brambach (58) gehört zu jenen Schauspielern, die jede Rolle prägen, in die sie schlüpfen - egal ob als Dresdner "Tatort"-Kommissariatsleiter oder als gescheiterter Honecker-Darsteller. An diesem Samstag (21. Februar, 20:15 Uhr, ZDF) darf er in "Stralsund - Jetzt komm ich!" zeigen, was passiert, wenn ein gedemütigter Bauunternehmer beschließt, zur Gegenoffensive überzugehen. Mit dieser 27. Episode der beliebten Krimireihe aus dem hohen Norden liefert Regisseur und "Polizeiruf 110"-Experte Eoin Moore (geb. 1968) ein spannendes "Stralsund"-Debüt ab.