Stoffwechsel eröffnet zweite Filiale in Stuttgart: Neuer Secondhand-Shop am Marienplatz

Neuer Secondhand-Shop am Marienplatz

Stoffwechsel eröffnet zweite Filiale in Stuttgart

10 Klaudia Dreznjak und ihre Tochter Jenny trifft man selbst häufig im Laden an der Hauptstätter Straße an. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

In Esslingen kennt man den Vintage- und Secondhand-Store Stoffwechsel bereits aus der Küferstraße. Nun hat Klaudia Dreznjak am Stuttgarter Marienplatz einen weiteren Laden eröffnet.











Erst vor wenigen Wochen ist das Feinkostgeschäft Monsieur Renard aus den Räumlichkeiten in der Hauptstätter Straße 148 im Stuttgarter Süden ausgezogen, schon hat sich in dem waldgrün gestrichenen Laden etwas Neues getan: Der Vintage- und Secondhand-Store Stoffwechsel hat hier ein Pop-up eröffnet. Pop-up deswegen, weil sich das Zweitgeschäft in einer Aufbauphase mit Übergangsöffnungszeiten befindet, ab dem 12. Januar kann immer freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr geshoppt werden.