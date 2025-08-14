Stinke-Sorgen in Leonberg: Gestank ist wohl unschädlich – und der Verursacher weiter unbekannt

Die Quelle des ekligen Geruchs in Leonberg ist weiter nicht gefunden, auch wenn Stadt und Landratsamt nun die Kräfte bündeln. Ein erstes Resultat gibt es aber dennoch.
Es stinkt nach wie vor in Teilen von Leonberg. Und während die Quelle des ekligen Geruchs nach wie vor unerkannt bleibt, steht wenigstens fest: Das, was da bei bestimmten Windrichtungen vor allem durch den westlichen Teil Leonbergs wabert, ist nicht gesundheitsgefährdend. Das gibt die Stadt in einer längeren Pressemitteilung bekannt. Eine Anfrage zum Thema, das vielen betroffenen Leonbergerinnen und Leonbergern auf den Nägeln brennt, hatte unsere Zeitung bereits Mitte Juli gestellt.