Stimmungsvoller Nachtumzug: Wasserfratzen und Feuerbarthl mischen Murrhardt auf

7 Gewagte Sprünge beim 14. Murrhardter Nachtumzug. Foto: Gottfried Stoppel

Der mittlerweile 14. Nachtumzug, organisiert von der Narrenzunft Murreder Henderwäldler, lockte rund 6000 Gäste in die besonders illuminierte Murrhardter Innenstadt.











Er gehört zu den stimmungsvollsten Faschingsveranstaltungen in der Region Stuttgart, der Nachtumzug durch Murrhardt im Murrhardt. Auch in diesem Jahr ließen sich die Fans durch das von der Narrenzunft Murreder Henderwäldler organisierte Event am Faschingssamstag in die Stadt im nordöstlichen Rems-Murr-Kreis locken. Gerade in der Dunkelheit entfalten schließlich die außergewöhnlichen Licht- und Schattenspiele auf den öfter schaurigen Masken ihren besonderen Reiz.