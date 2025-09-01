Stimmung in Waiblinger Biergarten: Schlagernacht mit Verbindung zu Andrea Berg, Gotthilf Fischer und Wencke Myhre

Bei der Schlagerfete am Samstag im voll besetzten Biergarten in der Waiblinger Talaue haben Tanja und Ines, Steffen Sturm und Anuschka Miccolli die Fans glücklich gemacht.
Eingängige Melodien und einfache Harmonien, die sich perfekt für Disco-Fox und zum Mitklatschen eignen, und Texte voller Gefühle wie Liebe, Sehnsucht und Lebensfreude: Etwa ein Fünftel der Deutschen über 14 Jahre, so Statistiken, hören häufig oder zumindest ab und an gerne Schlager. Das Publikum bei der dritten Schlagerfete am Samstag in der Waiblinger Talaue gehört definitiv dazu.