Stimmen zum VfB-Sieg in Wolfsburg: „Von hinten bis vorne war das eine sehr gute Leistung“

Nach dem 3:0 des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg eine reife Leistung gezeigt und ungefährdet mit 3:0 (1:0) gewonnen. Die Tore für die Schwaben erzielten Tiago Tomas (35. Minute), Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.). Mit dem Sieg hat der VfB nun 15 Punkte auf dem Konto und schiebt sich zwischenzeitlich auf Rang drei.

Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

Hoeneß rundum zufrieden

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich denke, wir spielen ein Spiel, wie wir es spielen wollten. Wir hatten von Anfang an Kontrolle – und machen dann auch vor der Pause das erste Tor. Die Marschroute war dann, auf das zweite Tor zu gehen. Das noch ein drittes fällt, umso besser. Das war eine starke Mannschaftsleistung. Zudem freut es mich für Nikolas Nartey, der eine lange Verletzungshistorie hinter sich hat - und der gezeigt hat, dass man ihn überall einsetzen kann.“

Wolfsburg-Trainer Paul Simonis: „Der Gegner war wesentlich aggressiver und dominanter als wir. Der Sieg der Stuttgarter war daher absolut verdient. Ich verstehe unsere Fans, dass die nicht zufrieden sind. Wenn du nicht punktest, kommt naturgemäß Druck auf. Jetzt liegt es an uns, so schnell wie möglich gut zu reagieren.“

VfB-Spieler Maximilian Mittelstädt: „Heute ist es schwierig, einen Spieler des Spiels zu ernennen. Wir haben als Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht, jeder Einzelne hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Von hinten bis vorne war das eine sehr gute Leistung. Das Team ist der Spieler des Spiels.“

VfB-Tiago Tomás: „Es ist ein guter Saisonstart von uns. Wir haben uns zu Beginn bei den Auswärtsspielen schwergetan. Aber nun bringen wir unsere PS auf die Straße. Jetzt kommt wieder ein anderer Wettbewerb, bei dem wir unsere Leistung bringen wollen. Jetzt können wir uns einen Tag erholen und dann gilt der Fokus auf das Spiel in der Europa League.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Das war ein verdienter und überzeugender Sieg. Die Mannschaft ist geschlossen und dominant aufgetreten. Die Tabelle sieht jetzt natürlich gut aus, nach sieben Spieltagen besagt sie aber noch nicht viel. Jetzt fahren wir optimistisch nach Istanbul und wollen auch bei Fenerbahce ein gutes Ergebnis erzielen.“

