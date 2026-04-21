Stimmen zu Stuttgarter Kickers: „Pokal hat extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag“

Nach dem 4:1 der Stuttgarter Kickers in der Regionalliga gegen die TSG Balingen haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat am Dienstag vor 3280 Zuschauern im Gazi-Stadion gegen die TSG Balingen mit 4:1 gewonnen. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick. Marco Wildersinn (Kickers-Trainer): „Wir wussten nach dem Spiel am vergangenen Samstag, dass wir was gutzumachen hatten, vor allem bei den Leuten, die nach Bahlingen gefahren waren. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir gewillt dazu sind. Es war ein munteres Spiel, und dieser Sieg tut uns sehr, sehr gut. Er gibt uns Energie für die nächsten Tage und das Spiel am Samstag in Mainz. Da wollen wir anknüpfen an das, was wir heute gezeigt haben. Der Pokal hat einen extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag.“

Murat Isik (Balingens Trainer): „In der ersten Halbzeit waren wir als Mannschaft nicht gut, das ist noch wohlwollend ausgedrückt. Wir hatten keinen Zugriff und waren mit Ball zu schlampig. Die Dinge, die uns auszeichnen, konnten wir nicht auf den Platz bringen. Was wir beim 0:2 anstellen, das ist dann schon sehr, sehr jugendlich. Im Gegenzug haben wir zwei klare Chancen, wenn wir da das 1:2 machen, dann wäre nochmal alles möglich gewesen. Insgesamt war es in Summe ein verdienter Sieg der Kickers.“

Marvin Jäger (TSG- und Ex-Kickers-Spieler): „Hier zu spielen, ist immer ein Highlight, leider haben wir zu viele Geschenke verteilt und nullkommanull das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Kickers haben vor dem Tor eiskalt zugeschlagen.“

Vincent Schwab (Kickers-Spieler): „Wir sind richtig, richtig froh, dass wir wieder in der Erfolgsspur sind. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die vier Tore tun uns sehr gut, und diesen Schwung wollen wir mitnehmen in die Partie am Samstag bei Schott Mainz.“

Marlon Faß (Kickers-Spieler): „Wir haben viel gesprochen nach der Niederlage in Bahlingen, und wir haben uns gestrafft. Natürlich hätte ich auch gerne getroffen, aber wichtig ist der Sieg und es tut uns allen gut, dass er so deutlich ausfiel. Ich hatte in keiner Sekunde heute Zweifel. Wir sind dominant aufgetreten.“

Per Lockl (Kickers-Spieler): „Wir wussten, dass die TSG viel von hinten rausspielt. Bei unserem 2:0 schießen sie sich den Ball praktisch selbst rein. Es hat heute nicht alles zu 100 Prozent gepasst, aber wir haben eine gute Reaktion gezeigt. Jetzt wollen wir am Samstag nachlegen – und dann nächsten Mittwoch mit einem Sieg in Holzhausen ins WFV-Pokal-Finale einziehen. Es ist der Plan von uns allen, die Saison mit dem Pokalsieg abzurunden.“