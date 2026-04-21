Stimmen zu Stuttgarter Kickers: „Pokal hat extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag“

Nach dem 4:1 der Stuttgarter Kickers in der Regionalliga gegen die TSG Balingen haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat am Dienstag vor 3280 Zuschauern im Gazi-Stadion gegen die TSG Balingen mit 4:1 gewonnen. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick. Marco Wildersinn (Kickers-Trainer): „Wir wussten nach dem Spiel am vergangenen Samstag, dass wir was gutzumachen hatten, vor allem bei den Leuten, die nach Bahlingen gefahren waren. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir gewillt dazu sind. Es war ein munteres Spiel, und dieser Sieg tut uns sehr, sehr gut. Er gibt uns Energie für die nächsten Tage und das Spiel am Samstag in Mainz. Da wollen wir anknüpfen an das, was wir heute gezeigt haben. Der Pokal hat einen extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag.“