1 Angelo Stiller, Yannik Keitel und Finn Jeltsch mussten gegen den FC Augsburg allesamt verletzungsbedingt vom Feld. Foto: IMAGO/kolbert-press/Michael Weber/Tom Weller/dpa

Dreimal wechselte Sebastian Hoeneß am Sonntagabend gegen den FC Augsburg in den ersten 35 Minuten – ein Rekord. Auch die alte Bestmarke stammte aus der aktuellen Saison.











Sebastian Hoeneß ist in dieser Saison nicht gerade dafür bekannt, dass er überhastet seinen Plan über Bord wirft, oder gar sein Personal, wenn es mal nicht so läuft, wild durcheinander würfelt. Im letzten Heimspiel der Saison am Sonntagabend, das der VfB verdient mit 4:0 für sich entschied, war das aber schnell hinfällig.