Bürger sind die besten Botschafter des Landes – mit„ Nett-hier“-Aufklebern tragen sie den Ruhm von The LÄND in alle Welt. Jetzt gibt es einen Automaten. Eine Glosse von Jan Sellner.
Was braucht der Schwabe, wenn er auf Reisen geht? Zahnbürste, Muggabatscher als Insektenschutz, eine Spätzlespresse für alle Fälle. Dazu einen Handbesen, weil es auch anderswo auf der Welt genug Dreck aufzukehren gibt. Nicht zu vergessen: Werbesticker mit der Aufschrift: „Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg“. Denn der Schwabe ist ja immer auch ein Botschafter seines Landes. Aus Liebe zur Heimat verteilt er diese Bäbber bekanntlich unaufgefordert überall auf der Welt – ob die Welt das nett findet oder nicht.