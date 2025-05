Sternkreuzung in Ludwigsburg: Radverkehr auf gesperrte B 27-Spur leiten? Vorhaben scheitert an einer Stimme

1 Drei Rad-Ausfahrten der Sternkreuzung waren noch offen, seit Mittwoch ist klar: Eine davon wird nicht realisiert. Foto: Werner Kuhnle

Diskussion um die Rad-Ausfahrten an der neuen Sternkreuzung in Ludwigsburg: Eine denkbar knappe Abstimmung im Gemeinderat verhindert die geplante B 27-Leitung.











Link kopiert



Die Sternkreuzung ist seit Jahrzehnten Thema in der Lokalpolitik und kurzzeitig schien es, als sei für einen der wichtigsten Knotenpunkte Ludwigsburgs eine Lösung gefunden. Doch in puncto Rad-Ausfahrten waren sich die Stadträte uneinig – und so wanderte die Entscheidung mehrmals zwischen Ausschuss und Gemeinderat hin und her. Seit der Gemeinderatssitzung am Mittwoch ist nun aber klar: Es kommt doch ein wenig anders als von der Stadtverwaltung geplant. Die Entscheidung hing an einer Stimme.