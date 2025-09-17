Sternfahrt in Stuttgart am Sonntag: Bundesstraßen werden für Radfahrer gesperrt

Radfahrer aus ganz Baden-Württemberg demonstrieren in Stuttgart für ihre Rechte. Rund 6000 Teilnehmer werden zur Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz erwartet – per Rad.
Am Sonntag, 21. September, übernehmen nicht die Kinder das Kommando, sondern die Radfahrer – zumindest auf den Bundesstraßen in der Region Stuttgart. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) lädt nach sechs Jahren Pause wieder einmal zur Sternfahrt ein. Laut Veranstalter sollen voraussichtlich rund 6000 Teilnehmer aus allen Himmelsrichtungen in die Landeshauptstadt zur Abschlusskundgebung gegen 15.45 Uhr auf dem Schlossplatz rollen. Dafür werden einige Bundesstraßen zeitweise gesperrt.