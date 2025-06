Sternekoch Franz Feckl in Ehningen: „Die ersten Jahre waren eigentlich schrecklich“

1 Franz Feckl ist immer noch leidenschaftlich gerne Koch. Foto: /Stefanie Schlecht

Franz Feckl hat 38 Mal einen Michelin-Stern bekommen – ohne Pause hat das kein anderer Koch geschafft. Am 17. Juni erhält er ihn womöglich zum 39. Mal. Was ist sein Erfolgsrezept?











Am 17. Juni werden in Frankfurt wieder einmal die Michelin-Sterne an deutsche Restaurants verliehen, die höchste Auszeichnung in der Spitzengastronomie. Franz Feckl ist diese Ehre schon 38 Mal infolge zuteil geworden. Ab 1987 bekam er jedes Jahr einen Stern verliehen – zunächst für sein Restaurant Schloss Höfingen in Leonberg, ab 2000 für sein Landhaus Feckl in Ehningen. Ohne Unterbrechung hat das bislang kein anderer Koch geschafft, bestätigt eine Pressesprecherin des Guide Michelin.