In "The Apprentice" verkörperte Sebastian Stan den jungen Donald Trump - und bekam die Wut des Präsidenten zu spüren. Nun erinnerte sich der Marvel-Star in Cannes an die Zeit, als sein Film vor dem Verbot stand - und findet deutliche Worte zu den USA unter Trump.
Vor zwei Jahren stellte Sebastian Stan (43) beim Filmfestival von Cannes seinen Film "The Apprentice - The Trump Story" vor. Der Marvel-Star spielte darin den jungen Donald Trump. Der US-Präsident war über das wenig schmeichelhafte Biopic naturgemäß wenig amüsiert. Bei seiner Rückkehr nach Cannes wurde Stan jetzt natürlich auf den Trump-Film angesprochen. Laut dem vor Ort anwesenden Branchenblatt "Variety" brandete bei der Pressekonferenz nervöses Lachen auf, als "The Apprentice" zur Sprache kam. "Das ist ehrlich gesagt keine lustige Angelegenheit", sagte Sebastian Stan darauf.