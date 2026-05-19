In "The Apprentice" verkörperte Sebastian Stan den jungen Donald Trump - und bekam die Wut des Präsidenten zu spüren. Nun erinnerte sich der Marvel-Star in Cannes an die Zeit, als sein Film vor dem Verbot stand - und findet deutliche Worte zu den USA unter Trump.

Vor zwei Jahren stellte Sebastian Stan (43) beim Filmfestival von Cannes seinen Film "The Apprentice - The Trump Story" vor. Der Marvel-Star spielte darin den jungen Donald Trump. Der US-Präsident war über das wenig schmeichelhafte Biopic naturgemäß wenig amüsiert. Bei seiner Rückkehr nach Cannes wurde Stan jetzt natürlich auf den Trump-Film angesprochen. Laut dem vor Ort anwesenden Branchenblatt "Variety" brandete bei der Pressekonferenz nervöses Lachen auf, als "The Apprentice" zur Sprache kam. "Das ist ehrlich gesagt keine lustige Angelegenheit", sagte Sebastian Stan darauf.

"Ich glaube, wir befinden uns in einer wirklich, wirklich schlechten Lage", fuhr Sebastian Stan fort Als Beispiel nannte er "die Konsolidierung der Medien, Zensur, Drohungen, die angeblichen Gerichtsverfahren, die scheinbar nie enden, aber eigentlich zu nichts führen".

"Die Zeichen standen schon an der Wand"

All das, was in Trumps zweiter Amtszeit seit Januar 2025 passiert, habe er schon erlebt, als er "The Apprentice" vorgestellt hatte, sagte Sebastian Stan. "Die Zeichen standen schon an der Wand."

Donald Trump versuchte vor zwei Jahren, die Veröffentlichung von "The Apprentice" zu verhindern. Seine Anwälte schickten eine Unterlassungsaufforderung an die Macher. Sie drohten mit einer Zivilklage aufgrund "eklatant falscher Behauptungen".

Kurz bevor die Aufführung in Cannes anstand, war unklar, ob der Film wirklich gezeigt werden konnte, sagte Sebastian Stan jetzt. Doch bekanntlich durfte "The Apprentice" gezeigt werden. Stan wurde für seine Performance als Donald Trump später für den Oscar nominiert.

Sebastian Stan präsentierte in Cannes seinen neuen Film "Fjord". Der gebürtige Rumäne spielt darin an der Seite der Norwegerin Renate Reinsve (38, "Sentimental Value") einen Mann, der mit seiner Familie aus Rumänien nach Norwegen zieht. Dort nimmt ihnen der Staat wegen eines mutmaßlichen Vorfalls die Kinder weg.