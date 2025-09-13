Stellenabbau Putzmeister: Kritik an Stadt Aichtal – IG Metall: „Geht nicht um klassischen Verwaltungsakt“

Angesichts der Stellenabbaupläne bei Putzmeister will sich die IG Metall in der Stadthalle Aichtal (Kreis Esslingen) versammeln. Doch die Stadt lehnt den Antrag ab.
Die Firma Putzmeister will 140 Stellen in Deutschland abbauen. Rund zwei Wochen nach Bekanntgabe der Pläne des Aichtaler Betonpumpenspezialisten steigen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung in eine Informationsphase ein. Derweil kritisiert die IG Metall die Stadt Aichtal. Die Gewerkschaft sucht nach einem Ort für eine geplante Mitgliederversammlung zum Thema – die wollte sie eigentlich in der Stadthalle Aichtal abhalten, doch die Stadt erteilte dem Ansinnen eine Absage.