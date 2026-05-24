„Vertrauen verspielt“: IG Metall und Mitarbeitende kündigen Widerstand gegen die angekündigten Stellenstreichungen an. Worum geht es?
Der geplante Stellenabbau des Esslinger Familienunternehmens Festo löst harsche Kritik bei Gewerkschaft, Betriebsräten und Belegschaft aus. Es herrsche große Verunsicherung an den deutschen Standorten, teilt die IG Metall mit. Kritisiert wird auch der Umgang mit den Mitarbeitenden. Der Maschinenbauer möchte auch mit Blick auf die kriselnde Wirtschaft 1300 Stellen streichen. Die Belegschaft war am 8. Mai informiert worden.