Steinenbronn Motorradfahrer schwer verletzt

Von red/pol 24. Dezember 2018 - 18:46 Uhr

Ein 63-Jähriger kommt mit seinem Motorrad auf nasser Straße auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal gegen einen Pkw. Er wird schwer verletzt.





Steinenbronn - Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Heiligabend gegen 13.50 Uhr auf der L1208 schwer verletzt worden.

Er fuhr von der Seebrücke Richtung Steinenbronn, als er in einer Rechtskurve aufgrund der nassen Fahrbahn auf die Gegenspur geriet und frontal mit dem Fahrzeug eines 33-Jährigen kollidierte. Das Motorrad schleuderte in der Folge über die Fahrbahn, während der Motorradfahrer unter dem Pkw eingeklemmt wurde.

Sachschaden von 20.000 Euro

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste vonn der Feuerwehr befreit werden. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke bis 15.10 Uhr voll gesperrt, danach konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.