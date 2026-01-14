In München boomen Stehausschänke. Am 4. Februar zieht der Bier-Trend nach Stuttgart: Dinkelacker und die Wasenwirtsfamilie Weller eröffnen ein Lokal mit 0,2-Liter-Gläsern.
In München ist der unkomplizierte Stehausschank für Bierfans zum Umsatzhit geworden. Die Familienbrauerei Dinkelacker hat sich in der bayerischen Hauptstadt umgesehen und ist davon überzeugt, dass dieses Erfolgskonzept auch in Stuttgart funktionieren und viele Freunde finden wird. Eine der Besonderheiten: Das frisch gezapfte Bier fließt in 0,2-Gläsern, wie man’s sonst aus Köln kennt, es kann also immer wieder frisch nachgeschenkt werden. Betreiberin ist die Wasenwirtsfamilie Weller. Motto: Kleine Gläser, großer Spaß.