Staugefahr in Stuttgart: Daimlersteg wird saniert – B10 im Neckartal teilweise gesperrt

Die Bauarbeiten am Daimlersteg zwischen Großmarkt und Mercedes-Hauptsitz gehen in die nächste Phase. In Richtung Esslingen ist die B10 zum Teil komplett gesperrt.
Es ist das nächste Nadelöhr auf einer der wichtigsten Hauptstraßen in der Landeshauptstadt. Die Stadt saniert für 1,7 Millionen Euro den Daimlersteg zwischen dem Großmarkt in Wangen und dem Mercedes-Hauptsitz in Untertürkheim. Die heiße Phase startet voraussichtlich erst am 7. Juli, aber bereits von Dienstag, 2. Juni, bis Donnerstag, 4. Juni, müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen und zeitweisen Sperrungen auf der B10 im Neckartal rechnen.