Stau mal anders nutzen: Spontane Freizeitideen entlang der A81 und A8 bei Stuttgart

Die Region rund um Stuttgart entlang der A81 und A8 bietet spannende Möglichkeiten für eine Pause. Ob Naturerlebnis, kulturelle Highlights oder Museen.

Lange Staus, stockender Verkehr und verlängerte Reisezeiten – wer regelmäßig in der Region Stuttgart auf der A81 oder A8 unterwegs ist, kennt das nur zu gut. Doch statt sich vom Verkehr stressen zu lassen, lohnt sich ein kurzer Zwischenstopp: Rund um Stuttgart gibt es zahlreiche Freizeitangebote, die lange Autofahrten auflockern können – ob für Familien mit Kindern, Technikfans oder Naturfreunde.

Abstecher im Zoo oder im Museum gefällig?

Nur wenige Kilometer von der A8 entfernt ist die Wilhelma ein lohnenswertes Ziel für Natur- und Tierliebhaber. Wie auf der Internetseite zu lesen, bietet der zoologisch-botanische Garten auf rund 30 Hektar eine Vielfalt an Tieren und Pflanzen aus aller Welt – ideal für einen entspannten Spaziergang oder einen Familienausflug.

Ein tierisch-botanischer Zwischenstopp in der Wilhelma. Foto: Wilhelma

Direkt an der A8 liegt der Killesbergpark in Stuttgart. Der Park überzeugt mit weitläufigen Wiesen, idyllischen Wegen und einem großen Spielplatz, der besonders bei Familien beliebt ist. Zusätzlich bietet der Park laut Website den Killesbergturm, von dem aus man einen beeindruckenden Blick über Stuttgart genießen kann.

Bewegung und naturnahe Abwechslung sind im Killesbergpark möglich. Foto: IMAGO/Richard Wareham

Für Autoliebhaber bietet sich das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart an. Nah an der A8 gelegen, ermöglicht das Museum einen faszinierenden Blick auf die Geschichte der berühmten Automarke. Auf sieben Etagen werden laut Internetseite über 160 Fahrzeuge und mehr als 1.500 Exponate ausgestellt, die nicht nur die Entwicklung des Automobils, sondern auch die Geschichte der Mobilität insgesamt dokumentieren.

Wem sein eigenes Auto nicht genug ist, kann sich im Mercedes-Benz-Museum austoben. Foto: Mercedes-Benz AG

Ein weiteres kulturelles Highlight in Stuttgart ist das Landesmuseum Württemberg. Direkt im Stadtzentrum und nur wenige Minuten von der A8 entfernt, vermittelt das Museum einen tiefen Einblick in die Geschichte und Kultur des Landes. Von prähistorischen Funden bis hin zu Kunstwerken aus der Renaissance und dem Barock ist die Sammlung vielseitig und bietet für jeden Geschmack etwas.

Kultur statt Stau, das ist im Landesmuseum Württemberg möglich. Foto: IMAGO/Schöning

Für eine entspannte oder längere Pause bietet sich der Traumpalast in Leonberg an. Seit einer Erweiterung im September 2021 beherbergt der Komplex laut Website die größte IMAX-Leinwand der Welt mit beeindruckenden 39 × 21 Metern. Ausgestattet mit IMAX-Laserprojektion, Dolby Atmos-Sound und D-Box Motion Seats bietet das Kino ein immersives Filmerlebnis.

Ein entspannter Kino-Besuch ist im Traumpalast möglich. Foto: Simon Granville

Neben diesen Aktivitäten bietet die Region rund um beide Autobahnen viele weitere interessante und abwechslungsreiche Möglichkeiten. Für längere Pausen bietet sich mit etwas Vorlauf das SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen an, der Walderlebnispfad mit Kugelbahn in Wendlingen, der Grüne Heiner bei Ditzingen oder ein Shopping-Trip in der Stuttgarter Innenstadt.