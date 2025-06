1 Stau am Engelbergtunnel: Am Montagnachmittag brennt in der Weströhre ein Auto. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Ein Auto hat am Montagnachmittag im Engelbergtunnel gebrannt. Die Röhren wurden voll gesperrt, es ereignete sich noch ein weiterer Unfall, bei dem ein Motorradfahrer im Tunnel stürzte.











Einsatz für die Rettungskräfte im Engelbergtunnel: Ein Auto geriet am Montagnachmittag in der Weströhre der A81 in Fahrtrichtung Karlsruhe/Singen in Brand, woraufhin der Tunnel komplett gesperrt wurde. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei der Alarm um 15.51 Uhr eingegangen.