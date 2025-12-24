Stattdessen übernahm Kirsten Dunst: Kate Hudson lehnte ikonische Spider-Man-Rolle ab

Kate Hudson hätte 2002 beinahe neben Tobey Maguire in "Spider-Man" gespielt. Die Schauspielerin verriet nun in einer Talkshow, dass sie das Angebot für die Rolle der Mary Jane Watson ausschlug - und welchen Film sie stattdessen drehte.
Was wäre gewesen, wenn? Diese Frage stellen sich Filmfans gerne, wenn es um legendäre Besetzungen geht. Nun liefert Kate Hudson (46) neuen Stoff für solche Gedankenspiele. Die Schauspielerin enthüllte laut "Variety" in der US-Talkshow "Watch What Happens Live" bei Moderator Andy Cohen (57), dass sie einst ein verlockendes Angebot ablehnte: die Rolle der Mary Jane Watson im ersten "Spider-Man"-Film von 2002.