Keine Lust auf WM? Als Alternativprogramm bieten ARD und ZDF viele Krimi-Wiederholungen, darunter anlässlich des Todestags von Götz George den „Tatort“-Klassiker „Duisburg-Ruhrort“.
Er selbst hat sich immer an seinem Vater Heinrich gemessen; ein Vergleich, den er aus seiner Sicht nur verlieren konnte. Fürs Publikum jedoch war der am 19. Juni 2016 verstorbene Götz George einer der größten deutschen Schauspieler, zumal sich seine Karriere über sechs Jahrzehnte erstreckte. Der WDR widmet ihm an diesem Samstag, 20. Juni, anlässlich seines Todestags einen ganzen Abend. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr „Besondere Schwere der Schuld“ (2014).