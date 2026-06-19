Er selbst hat sich immer an seinem Vater Heinrich gemessen; ein Vergleich, den er aus seiner Sicht nur verlieren konnte. Fürs Publikum jedoch war der am 19. Juni 2016 verstorbene Götz George einer der größten deutschen Schauspieler, zumal sich seine Karriere über sechs Jahrzehnte erstreckte. Der WDR widmet ihm an diesem Samstag, 20. Juni, anlässlich seines Todestags einen ganzen Abend. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr „Besondere Schwere der Schuld“ (2014).

Hauptfigur ist ein nach langer Haft aus dem Gefängnis entlassener Berufsverbrecher. Der scheinbar harmlose ältere Herr hat die letzten dreißig Jahre im Gefängnis verbracht: Er soll seine Nachbarin und deren Baby ermordet haben. Nun kehrt er in die Straße zurück, in der er einst gelebt hat. George lotet die ganze Tiefe dieser Figur aus, sodass man prompt Sympathie für den vermeintlichen Teufel entwickelt.

Bemerkenswert gut gealtert

Im Anschluss (21.45 Uhr) folgt die letzte, aber bloß mittelprächtige „Schimanski“-Episode „Loverboy“ (2013), ehe der Abend mit einem Film schließt, der bemerkenswert gut gealtert ist und George zum TV-Star machte. Ein Hauptkommissar, der flucht und säuft, dessen Ermittlungsmethoden kein bisschen staatstragend sind und der irgendwie nie richtig erwachsen geworden ist: Aus heutiger Sicht lässt sich kaum noch ermessen, wie revolutionär 1981 das „Tatort“-Debüt von Horst Schimanski war; „Duisburg-Ruhrort” markierte den Einbruch der Wirklichkeit ins öffentlich-rechtliche Krimifernsehen.

Ob man das in vierzig Jahren auch noch über den „Tatort“ aus Zürich sagen wird, ist fraglich, zumal die Qualität der Filme allzu durchwachsen ist. „Tatort; Blinder Fleck“ aus dem Jahr 2023 (Sonntag, 21. Juni, 20.15 Uhr, ARD) gehört zu den positiven Ausnahmen: Zwei Männer treffen sich auf einem Waldparkplatz, der eine kommt mit dem Rad, der andere in Begleitung von Frau und Tochter mit dem Auto.

Bild des Grauens

Kurz drauf fallen mehrere Schüsse. Den beiden Polizistinnen Grandjean und Ott (Anna Pieri Zuercher, Carol Schuler) bietet sich anschließend ein Bild des Grauens: Fast alle Beteiligten sind tot, allein das kleine Mädchen konnte sich unter dem Kleid der Mutter verstecken. Der ermordete Familienvater hat eine Software erfunden, mit deren Hilfe sich KI-gestützte Gesichtserkennungsprogramme täuschen lassen. Hauptverdächtiger ist sein Geldgeber, der die gemeinsame Start-up-Firma an ein amerikanisches Unternehmen verkaufen will. Bis zu Beginn des dramatischen Finales bleibt völlig offen, was wirklich hinter den Morden steckt.

Am Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. Juni, wiederholt 3 Sat jeweils um 20.15 Uhr die beiden Folgen des dritten Nordholm-Krimis mit Heino Ferch und Barbara Auer, „Das Mädchen am Strand“ (ZDF, 2020): Nach einer Abi-Feier wird in Strandnähe die Leiche einer erschlagenen Schülerin gefunden. Wie schon die beiden anderen Zweiteiler lebt auch die dritte Geschichte vom Kleinstadtmilieu: Jeder kennt jeden, alles hängt mit allem zusammen; und Hella Christensen (Barbara Auer) steckt mittendrin. Die Polizistin hat zwar nach dem letzten Fall den Dienst quittiert, aber ihr Sohn Sven gehört zur Abiturklasse.