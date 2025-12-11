Weihnachten kehrt zurück zur Natur. Statt Glitzer und Plastik schmücken dieses Jahr getrocknete Früchte, Holz und Salzteig den Baum. Diese DIY-Ideen sind nicht nur nachhaltig, sondern verströmen auch einen festlichen Duft.
In der Interior-Welt zeigt sich ein klarer Trend zur Ästhetik des Unvollkommen, des Natürlichen. Denn die schönste Dekoration liefert die Natur selbst - auch an Weihnachten. Selbstgemachter Baumschmuck aus Naturmaterialien wirkt nicht nur beruhigend und organisch, er ist auch eine wunderbare Möglichkeit, die Vorweihnachtszeit kreativ zu entschleunigen.