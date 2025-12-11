Weihnachten kehrt zurück zur Natur. Statt Glitzer und Plastik schmücken dieses Jahr getrocknete Früchte, Holz und Salzteig den Baum. Diese DIY-Ideen sind nicht nur nachhaltig, sondern verströmen auch einen festlichen Duft.

In der Interior-Welt zeigt sich ein klarer Trend zur Ästhetik des Unvollkommen, des Natürlichen. Denn die schönste Dekoration liefert die Natur selbst - auch an Weihnachten. Selbstgemachter Baumschmuck aus Naturmaterialien wirkt nicht nur beruhigend und organisch, er ist auch eine wunderbare Möglichkeit, die Vorweihnachtszeit kreativ zu entschleunigen.

Der duftende Klassiker: Getrocknete Orangenscheiben Nichts fängt die Essenz von Weihnachten so sehr ein wie der Duft von Zitrusfrüchten. Getrocknete Orangenscheiben leuchten vor den grünen Tannenzweigen wie kleine Sonnenfenster.

Material: Orangen (oder Blutorangen für eine tiefere Farbe), Backpapier, Juteband oder Golddraht

So geht's: Die Früchte werden in ca. 5 mm dünne Scheiben geschnitten und auf einem mit Backpapier ausgelegten Rost verteilt. Im Backofen trocknen sie bei 80-100 Grad (Umluft) für etwa 3 bis 4 Stunden. Wichtig: Die Ofentür sollte einen Spalt offenbleiben (Kochlöffel dazwischen klemmen), damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Nach dem Auskühlen wird ein Band durch das Fruchtfleisch gefädelt.

Minimalistische Anhänger aus Natron-Teig

Wer den Look von reinweißem Porzellan mag, aber auf zerbrechliches Material verzichten möchte, greift zu selbstgemachtem Natron-Teig. Er ist feiner und weißer als klassischer Salzteig.

Material: 1 Tasse Natron, ½ Tasse Speisestärke, ¾ Tasse Wasser

So geht's: Alle Zutaten werden in einem Topf unter Rühren erhitzt, bis eine feste, kartoffelbreiartige Masse entsteht. Nach dem Abkühlen lässt sich der Teig ausrollen. Mit Plätzchenausstechern (Sterne, Tannenbäume) werden Formen ausgestochen.

Vor dem Trocknen können Tannenzweige oder Stempel in den weichen Teig gedrückt werden, um eine feine Struktur zu erzeugen. Ein Loch für das Band nicht vergessen! Die Anhänger trocknen an der Luft (ca. 2 Tage) oder im Ofen bei niedriger Temperatur.

Würzige Zimtstangen Bündel

Diese Dekoration spricht nicht nur das Auge, sondern auch den Geruchssinn an. Die dunkelbraune Farbe der Rinde bildet einen schönen Kontrast zum Tannengrün.

Material: Ganze Zimtstangen, Sternanis, Samtband (z.B. in Dunkelrot oder Tannengrün) oder rustikales Paketband

So geht's: Jeweils zwei bis drei Zimtstangen werden zu einem kleinen Bündel zusammengefasst und fest umwickelt. Ein Sternanis, der mit einem Tropfen Heißkleber in die Mitte des Knotens gesetzt wird, verdeckt die Schnur und sorgt für optische Raffinesse.

Zapfen mit Samt-Upgrade

Tannenzapfen sind das archetypische Symbol des Winterwaldes. Um sie von bloßem Waldboden-Fundstücken zu elegantem Baumschmuck zu erheben, kommt es auf die Aufhängung an.

Material: Gut getrocknete Kiefern- oder Tannenzapfen, hochwertiges Samtband, kleine Schraubhaken (optional)

So geht's: Die Zapfen sollten sauber und trocken sein. Für einen sauberen Look wird ein kleiner Schraubhaken oben in den holzigen Teil gedreht. Alternativ kann das Band direkt am oberen Ende mit Heißkleber fixiert werden. Besonders edel wirkt es, wenn das Band lang gelassen wird und am Ast eine Schleife bildet. Ein Hauch weißer Acrylfarbe an den Spitzen der Schuppen imitiert Schnee, falls ein winterlicher Look gewünscht ist.