Statt mit ihrem Verlobten: Deshalb kam Kate Hudson mit ihrem Bruder zu den Actor Awards

Kate Hudson erschien bei den Actor Awards in Begleitung ihres Bruders. Wie sie in einem Interview erzählte, rettete er ihren Red-Carpet-Auftritt. Oliver Hudson sprang in letzter Sekunde für ihren Verlobten ein.

Die Fotografen dürften sich am Sonntagabend gewundert haben: Warum kam Kate Hudson (46) mit ihrem Bruder Oliver (49) zu den Actor Awards - und nicht mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (39)? Im Interview mit "Entertainment Tonight" erklärte die Schauspielerin: "Danny wurde richtig krank. Ich sagte: 'Oliver, du musst mein Date sein.'"

In letzter Sekunde sprang ihr Bruder ein und hatte glücklicherweise ein passendes Outfit parat. Sein schwarzer Anzug von Tom Ford hänge bereits seit 18 Jahren in seinem Kleiderschrank, erzählte er. Seiner Schwester zufolge ist der Anzug sogar noch älter. Vor 25 Jahren habe er ihn bei der ersten Premiere der Sitcom "Rules of Engagement" getragen. Oliver Hudson, selbst als Schauspieler aktiv, übernahm darin eine der Hauptrollen.

Hudsons erste Actor Awards seit 2017

Während ihr Bruder einen Vintage-Anzug mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte trug, wählte Kate Hudson ein fließendes Kleid von Valentino und ein langes Cape, das bei jedem Schritt wehte. Ein Cut-out am Top der cremefarbenen Robe zeigte ihren trainierten Oberbauch.

Für Kate Hudson waren es die ersten Actor Awards seit 2017. Damals posierte sie bei der Preisverleihung, zu diesem Zeitpunkt noch als SAG Awards bekannt, allein auf dem roten Teppich. Ihr Red-Carpet-Debüt mit ihrem Partner feierte sie erst im Mai 2017 bei einer Filmpremiere.

Sie kannte Verlobten lange vor ihrer Beziehung

Kate Hudson lernte ihren heutigen Verlobten kennen, als sie 23 Jahre alt war. In einem Instagram-Beitrag verriet sie, dass sie mit seinen Stiefschwestern befreundet sei und so auf den Musiker traf. Mehr als ein Jahrzehnt später, im Jahr 2016, soll ihre Romanze ihren Anfang genommen haben. Im September 2021 gaben sie dann ihre Verlobung bekannt. "Los geht's", schrieb sie zu einem Instagram-Foto, auf dem sie an dem Musiker lehnt. Eine Hochzeit steht jedoch weiterhin aus.