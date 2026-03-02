Statt mit ihrem Verlobten: Deshalb kam Kate Hudson mit ihrem Bruder zu den Actor Awards

Kate Hudson erschien bei den Actor Awards in Begleitung ihres Bruders. Wie sie in einem Interview erzählte, rettete er ihren Red-Carpet-Auftritt. Oliver Hudson sprang in letzter Sekunde für ihren Verlobten ein.
Die Fotografen dürften sich am Sonntagabend gewundert haben: Warum kam Kate Hudson (46) mit ihrem Bruder Oliver (49) zu den Actor Awards - und nicht mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (39)? Im Interview mit "Entertainment Tonight" erklärte die Schauspielerin: "Danny wurde richtig krank. Ich sagte: 'Oliver, du musst mein Date sein.'"