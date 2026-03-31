Jimi Blue Ochsenknechts Ex-Partnerin Laura-Marie Geissler hat Strafanzeige gegen ihn erstattet. Das bestätigt der Anwalt des Schauspielers. Allerdings stehe ihr die Forderung nicht zu, betonte er.
Wieder Ärger mit der Justiz für Jimi Blue Ochsenknecht (34): Seine einstige Verlobte Laura-Marie Geissler (27) hat Strafanzeige gegen den Schauspieler erstattet. "Richtig ist, dass Laura-Marie Geissler aktuell gegenüber Jimi Blue Ochsenknecht eine Forderung auf Rückzahlung eines Darlehens geltend macht", bestätigte sein Anwalt Dr. Sebastian Skradde der Nachrichtenagentur spot on news.