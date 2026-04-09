Statement auf der Nase: Bug-Eye-Sonnenbrillen sind jetzt angesagt

Augen auf: Wer sich für die warme Jahreszeit eine neue Sonnenbrille zulegen will, sollte auf ein XXL-Modell setzen. Bug-Eye-Brillen zählen zu den größten Trends 2026.
Im vergangenen Jahr dominierten noch schmale, ovale Sonnenbrillen. 2026 hat der Trend eine 180-Grad-Kehrtwende vollzogen: Jetzt sind XXL-Modelle beliebt, die mehr als nur die Augen bedecken. Dank ihrer meist stark gewölbten Form und ihrer Größe werden sie mit den Augen von Insekten verglichen und als Bug-Eye-Sonnenbrillen bezeichnet. Während Stars sich damit vor Paparazzi schützen, tragen Fashionistas sie als Statement-Accessoire im Alltag. Mit diesen Modellen fällt man garantiert auf.