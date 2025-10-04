Startschuss für Promi Big Brother: Einzug von Marc Terenzi und Co.

Der Startschuss zur neuen "Promi Big Brother"-Staffel ist gefallen. Promis wie Marc Terenzi und Laura Blond haben am Samstag nach und nach den TV-Container bezogen, der sich als unfertiger Rohbau präsentiert.
Prominente Namen nehmen auch in diesem Jahr am Reality-Format "Promi Big Brother" teil. Am bekanntesten aus dem Teilnehmerfeld sind wohl Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69), wobei letztere schon zum zweiten Mal in den Container einzieht - eine absolute Premiere bei dem Format. Am Samstag fiel nun der Startschuss zur neuen Runde "Promi Big Brother". Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen ein, der Livestream auf Joyn startete.