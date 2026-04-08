Startschuss am Sonntag: Der Solitude-Lauf ist bei den Sportlern ein Renner

Bei der 39. Auflage der Veranstaltung sind bereits sämtliche Startplätze über alle Distanzen ausgebucht. Im Mini-Lauf und den Schülerläufen sind noch Plätze frei.

Der Solitude-Lauf darf sich als eine der landschaftlich schönsten und wegen seiner Topografie auch anspruchsvollsten Laufstrecken in Baden-Württemberg rühmen. Die Strecke schlängelt sich von der Schillerhöhe größtenteils durch den Gerlinger Wald, streift das namensgebende Schloss und findet den Zieleinlauf mitten im Stadtzentrum – bei großem Jubel der Zuschauer für die einlaufenden Sportler. Die Routen sind längst beschildert, sodass einem Probelauf nichts im Wege steht. In leuchtenden Farben sind die Streckenführungen der drei Disziplinen leicht zu unterscheiden: Gelb für den Halbmarathon, Blau für die 10-Kilometer-Distanz und Rot für den 5-Kilometer-Lauf.

Die große Beliebtheit des Solitudelaufs zeigt sich in diesem Jahr ganz deutlich bei den Voranmeldungen: die Startplätze zum Halbmarathon, zum 10-Kilometer- wie auch zum 5-Kilometer-Lauf sind bereits seit Tagen restlos vergeben. Auch Gäste aus Gerlingens Partnerstädten Vesoul (Frankreich) und Tata (Ungarn) haben sich angekündigt.

Der erste Startschuss fällt um 9.30 Uhr

Am Sonntag gehen um 9.30 Uhr die Teilnehmer der kürzesten Distanz vor der Klinik auf der Schillerhöhe ins Rennen. Danach folgt um 9.40 Uhr der Start zum Halbmarathon und zuletzt fällt der Schuss um 9.50 Uhr für die Laufbegeisterten, die zehn Kilometer zurücklegen wollen. Pendelbusse fahren vom Rathausplatz im Stadtzentrum direkt zum Startpunkt auf die Schillerhöhe. Für den Mini-Lauf und die Schülerläufe, die ab 12.20 Uhr im Stadtzentrum beginnen, gibt es noch freie Plätze. Anmeldung und Information auf der Homepage www.solitudelauf.de.

Sport vor historischer Kulisse beim Solitude-Lauf. Foto: Andreas Gorr

Für das von bisherigen Teilnehmern betont hervorragend organisierte Event konnten wieder überwältigend viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gewonnen werden. Das kompetente Team sorgt an der Anmeldung, an den Strecken sowie bei der Verpflegung mit viel Engagement für ein freundliches und erfolgreiches Gelingen. Athleten und Gäste dürfen sich auf Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbuffet in der Stadthalle sowie auf Speis und Trank auf dem Rathausplatz freuen.

Zuschauer werden dringend gebeten mit der Stadtbahn U 6 bis zur Endhaltestelle Gerlingen anzureisen. Der Rathausplatz liegt von dort nur wenige Meter entfernt. Die Parkplätze sind begrenzt.