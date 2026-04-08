Startschuss am Sonntag: Der Solitude-Lauf ist bei den Sportlern ein Renner

Bei der 39. Auflage der Veranstaltung sind bereits sämtliche Startplätze über alle Distanzen ausgebucht. Im Mini-Lauf und den Schülerläufen sind noch Plätze frei.
Der Solitude-Lauf darf sich als eine der landschaftlich schönsten und wegen seiner Topografie auch anspruchsvollsten Laufstrecken in Baden-Württemberg rühmen. Die Strecke schlängelt sich von der Schillerhöhe größtenteils durch den Gerlinger Wald, streift das namensgebende Schloss und findet den Zieleinlauf mitten im Stadtzentrum – bei großem Jubel der Zuschauer für die einlaufenden Sportler. Die Routen sind längst beschildert, sodass einem Probelauf nichts im Wege steht. In leuchtenden Farben sind die Streckenführungen der drei Disziplinen leicht zu unterscheiden: Gelb für den Halbmarathon, Blau für die 10-Kilometer-Distanz und Rot für den 5-Kilometer-Lauf.