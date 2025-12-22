Start-up: Socken unter dem Weihnachtsbaum

Das Tübinger Start-up Treazy will ein solches Geschenk wieder sexy machen.
Socken unterm Weihnachtsbaum – im Schein der Kerzen wurde die Fußbekleidung häufig aus dem Geschenkpapier gewickelt. Etwas anderes hätte auch erfreut, aber, nun ja. Irgendwann wurde ein solches Geschenk dann auch naserümpfend als ziemlich spießig betrachtet. Doch die Zeiten könnten sich ändern – zumindest für das Tübinger Start-up Treazy ist eine Wende hin zu mehr Freude an weihnachtlichen Socken denkbar. „Wir wollen das wieder sexy machen“, sagt David Nau. Klar ist ihm und seinem Freund und Kollegen Denis Petitjean, dass es dazu besonderer Socken bedarf.