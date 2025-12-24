Start ins Leben im Weraheim: Warten aufs Kind – Wie ist das, wenn immer Ernstfall sein könnte

Wie ist das, wenn man immer im Wartestand ist, ob eine Mutter ihr Kind in die Babyklappe legt? Und wie, wenn es dann wirklich passiert? Ein Besuch auf der anderen Seite der Klappe.
Es ist ein Zimmer im Schlummermodus. Ein ganz nüchterner Raum auf den ersten Blick. An der Rückseite des Stuttgarter Weraheims, im Erdgeschoss gelegen. Nicht sehr groß, zwei auf vier Meter vielleicht. Bewusst schmucklos gehalten. Keine Kinderbilder an der Wand. Ein Schränkchen steht neben der Wickelkommode. Die Heizung bullert auf höchster Stufe. 28 Grad Zimmertemperatur sind hier der Standard. Damit das Licht immer brennt, ist der Lichtschalter mit einem Tesastreifen überklebt, auf dem steht „Bitte Licht anlassen“. Tageslicht fällt nur durch ein kleines Fenster in das Zimmer. Durch die Glasscheibe kann man ins Zimmer schauen. Wer davor steht, soll sehen, wie es dahinter aussieht. Das Fenster signalisiert aber auch nach draußen: Hier wartet jemand rund um die Uhr. 365 Tage pro Jahr.