5 Wrackteile eines Starfighter-Jets landeten mitten in einem Weinberg. Foto: picture alliance / Guido Haug

Das Unglück geschah am 25. Juli 1969: Bei einem Übungsflug stoßen zwei kanadische Starfighter-Jets über Illingen zusammen – die Trümmer verteilen sich fünf Kilometer weit. Ein Pilot überlebt, der andere stirbt. Großalarm im Landkreis Vaihingen.









Vaihingen/Enz - Arbeiter der Firma Lutz in Lomersheim, heute ein Stadtteil Mühlackers im Enzkreis, machten am 25. Juli 1969 gerade Mittagspause, als sie gegen 12.55 Uhr über sich eine gewaltige Explosion hörten. Am Himmel war eine Rauchwolke zu sehen, kurz darauf hörten sie einen zweiten Knall, dann stürzten zwei Flugzeuge ab. Eines davon zog eine Rauchwolke nach sich und fiel senkrecht ins Enztal. Das zweite Flugzeug trudelte zunächst und schmierte über einen Flügel ab. Plötzlich flatterte ein Fallschirm am Himmel. Bereits drei Minuten später wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert: „Flugzeug im Enztal abgestürzt“.