Der Herbst steht für viele nicht erst mit bunten Blättern oder sinkenden Temperaturen vor der Tür – sondern mit dem ersten Schluck Pumpkin Spice Latte. In den USA ist das Startdatum jetzt offiziell. Doch was bedeutet das für Deutschland?
USA-Start: 26. August 2025
Starbucks hat sein Herbstmenü 2025 vorgestellt: Neben dem klassischen Pumpkin Spice Latte kehren auch beliebte Drinks wie der Pumpkin Cream Cold Brew, der Iced Pumpkin Cream Chai und der Pecan Crunch Oatmilk Latte zurück. Neu in diesem Jahr ist ein Pecan Oatmilk Cortado. Ergänzt wird das Sortiment durch herzhafte Produkte wie die Italian Sausage Egg Bites.