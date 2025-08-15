Der Herbst steht für viele nicht erst mit bunten Blättern oder sinkenden Temperaturen vor der Tür – sondern mit dem ersten Schluck Pumpkin Spice Latte. In den USA ist das Startdatum jetzt offiziell. Doch was bedeutet das für Deutschland?

Starbucks hat sein Herbstmenü 2025 vorgestellt: Neben dem klassischen Pumpkin Spice Latte kehren auch beliebte Drinks wie der Pumpkin Cream Cold Brew, der Iced Pumpkin Cream Chai und der Pecan Crunch Oatmilk Latte zurück. Neu in diesem Jahr ist ein Pecan Oatmilk Cortado. Ergänzt wird das Sortiment durch herzhafte Produkte wie die Italian Sausage Egg Bites.

Der offizielle Start in den USA ist Dienstag, der 26. August 2025 – ein typischer Zeitpunkt für die Rückkehr des PSL. Schon in den letzten Jahren hat Starbucks dort regelmäßig Ende August das Herbstsortiment eingeführt.

Deutschland-Start: Noch offen, aber...

Ob das Datum auch für Deutschland gilt, ist derzeit unklar. Eine offizielle Bestätigung von Starbucks Deutschland steht noch aus.

Ein Blick zurück hilft zur Einordnung:

2024: USA-Start am 22. August, Deutschland-Start am 10. September (für alle)

(für alle) 2023: Deutschland-Start am 12. September

Frühzugang: In beiden Jahren war der PSL für Starbucks-Reward-Mitglieder bereits Ende August verfügbar

Heißt konkret: Deutschland hängt traditionell rund zwei bis drei Wochen hinter den USA. Ein bundesweiter Verkaufsstart ab etwa Mitte September 2025 ist also wahrscheinlich – eventuell mit Early Access für App-Nutzer bereits Ende August.

In der Zwischenzeit: Pumpkin Spice Latte selber machen

Wie lange gibt es den PSL?

Ein offizielles Enddatum nennt Starbucks traditionell nicht. Erfahrungsgemäß bleiben die Herbstgetränke bis Ende November oder Anfang Dezember im Sortiment – solange der Vorrat reicht.

Was ist Pumpkin Spice Latte?

Der Pumpkin Spice Latte ist eine herbstliche Mischung aus Espresso und aufgeschäumter Milch, verfeinert mit einem Sirup aus Kürbis und typischen Gewürzen wie Zimt, Muskatnuss, Nelken und Ingwer. Getoppt wird das Ganze meist mit Schlagsahne und einem Hauch der Gewürzmischung.

Das Getränk gilt für viele als Inbegriff des Herbstes: Süß, würzig und leicht erdig erinnert der PSL geschmacklich an Kürbiskuchen oder frisch gebackene Kekse. Mit seinem unverwechselbaren Aroma markiert er für viele den Übergang in die gemütlichere Jahreszeit.

Da der Pumpkin Spice Latte nur für kurze Zeit angeboten wird, zählt er zu den besonders begehrten saisonalen Drinks. Die zeitlich limitierte Verfügbarkeit sorgt regelmäßig für großen Andrang – viele möchten ihn so oft wie möglich genießen, bevor er wieder verschwindet.