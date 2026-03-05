Durchsichtige Bluse, Lederrock, Stilettos: Kate Moss hat bei der Tom-Ford-Show in Paris mit einem gewagten Look alle Blicke auf sich gezogen.
Kate Moss (52) bewies bei der Tom-Ford-Womenswear-Präsentation Herbst/Winter 2026 in Paris einmal mehr, dass sie mit einem einzigen Auftritt mehr Aufmerksamkeit erzeugen kann als so manche Fashionshow. Das Supermodel erschien als Gast in einer transparenten schwarzen Bluse mit Punktemuster - ganz ohne BH. Vorne war die Bluse zwar blickdicht, doch seitlich ließ sie tief blicken.