Durchsichtige Bluse, Lederrock, Stilettos: Kate Moss hat bei der Tom-Ford-Show in Paris mit einem gewagten Look alle Blicke auf sich gezogen.

Kate Moss (52) bewies bei der Tom-Ford-Womenswear-Präsentation Herbst/Winter 2026 in Paris einmal mehr, dass sie mit einem einzigen Auftritt mehr Aufmerksamkeit erzeugen kann als so manche Fashionshow. Das Supermodel erschien als Gast in einer transparenten schwarzen Bluse mit Punktemuster - ganz ohne BH. Vorne war die Bluse zwar blickdicht, doch seitlich ließ sie tief blicken.

Moss kombinierte sie mit einem schwarzen Lederrock mit Netzdetails, spitzen Riemchen-Heels und goldenen Diamant-Ohrringen. Eine kleine schwarze Ledertasche rundete den verführerischen Look ab. Doch nicht nur die 52-Jährige setzte auf ein Ensemble, das viel Haut zeigte.

Starke Looks bei Tom Ford

Nicht minder auffällig: Paris Jackson (27), Tochter von Musiklegende Michael Jackson (1958-2009). Sie wagte sich in ein weit geöffnetes weißes Hemd, das ihre Tattoos in Szene setzte, und ergänzte den Look mit einem kurzen schwarzen Blazer im Smokingstil, schwarzer Anzughose und goldenen Statement-Ringen. Vor den Kameras posierte sie mit der Lässigkeit, die man von ihr kennt.

Auch das britische Model Rosie Huntington-Whiteley (38) ließ sich die Show des amerikanischen Designers nicht entgehen und komplettierte das glamouröse Trio. Sie trug einen weißen Blazer und ließ ihren schwarzen Leder-BH hervorblitzen. Insgesamt las sich die Gästeliste der Veranstaltung wie ein Who's Who des internationalen Jetsets: Ricky Martin, Topmodel Jordan Barrett, Stil-Ikone Daphne Guinness, "Vogue"-Legende Anna Wintour sowie Amelia Gray Hamlin und Lennon Gallagher gaben sich ebenfalls die Ehre.