Star Trek-Legende wird laut: William Shatner plant Heavy-Metal-Album

Mit 94 Jahren wagt William Shatner den härtesten Schritt seiner Musikkarriere: Der "Star Trek"-Star arbeitet an einem Heavy-Metal-Album mit 35 Songs. Darauf covert er Klassiker von Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest - unterstützt von einer ganzen Armee an Metal-Virtuosen.
Captain Kirk hat in seiner langen Karriere so ziemlich jede Grenze überschritten - im Weltraum und darüber hinaus. Nun steuert William Shatner (94) auf sein bislang vielleicht waghalsigstes Abenteuer zu: ein Heavy-Metal-Album mit 35 Songs. Auf Instagram verkündete der Schauspieler die Neuigkeit und posierte dazu mit einer Gibson-Les-Paul-E-Gitarre in den Händen.