Star Trek-Legende wird laut: William Shatner plant Heavy-Metal-Album

Mit 94 Jahren wagt William Shatner den härtesten Schritt seiner Musikkarriere: Der "Star Trek"-Star arbeitet an einem Heavy-Metal-Album mit 35 Songs. Darauf covert er Klassiker von Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest - unterstützt von einer ganzen Armee an Metal-Virtuosen.

Captain Kirk hat in seiner langen Karriere so ziemlich jede Grenze überschritten - im Weltraum und darüber hinaus. Nun steuert William Shatner (94) auf sein bislang vielleicht waghalsigstes Abenteuer zu: ein Heavy-Metal-Album mit 35 Songs. Auf Instagram verkündete der Schauspieler die Neuigkeit und posierte dazu mit einer Gibson-Les-Paul-E-Gitarre in den Händen.

"Ich habe den Weltraum erkundet. Ich habe die Zeit erkundet. Jetzt ... erkunde ich Verzerrung", schrieb Shatner zu dem Posting. "Ja, ihr lest richtig. Ich veröffentliche ein HEAVY-METAL-Album." Geplant seien Coverversionen von Legenden wie Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest - dazu einige Originalsongs, "geschmiedet im selben kosmischen Feuer". 35 Metal-Virtuosen sollen an dem Projekt beteiligt sein, das laut Shatner noch in diesem Jahr erscheinen soll.

"Metal verlangt Ehrlichkeit"

Wer genau die mitwirkenden Musiker sind, ist noch nicht bekannt. Laut dem Metal-Portal "Blabbermouth" versprach Shatner jedoch, das Album werde "ein Zusammenschluss von Kräften - jeder Künstler bringt sein Feuer, seine Präzision und sein Chaos mit. Ich habe sie ausgewählt, weil sie etwas zu sagen haben und weil Metal Ehrlichkeit verlangt." Laut "Blabbermouth" soll die Platte keine Kuriosität sein sondern ein ernsthaftes Statement.

Den Anstoß für das ambitionierte Projekt lieferte die Zusammenarbeit mit der Metal-Band Nuclear Messiah rund um Ex-Megadeth-Gitarrist Chris Poland. Für deren kommendes Konzeptalbum "Black Flame" steuerte Shatner seine markante Stimme zu einem Intro bei. "Als Nuclear Messiah zum Leben erwachte, hat etwas Klick gemacht", so der Schauspieler. "Das war nicht einfach nur ein Track - es war eine Tür. Es hat in mir den Wunsch geweckt, ganz einzutauchen, die besten Metal-Musiker zu finden, die ich kriegen kann, und etwas Furchtloses zu erschaffen."

Shatner und die Rockstars

Dass Shatner in der härteren Musikszene keine Berührungsängste kennt, hat er in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt. So hat er im Laufe der Jahre mit einer beeindruckenden Liste an Rock-Ikonen zusammengearbeitet - darunter Ozzy Osbournes Gitarrist Zakk Wylde, Deep-Purple-Legende Ritchie Blackmore, MC5-Gitarrist Wayne Kramer und Punk-Ikone Henry Rollins. Auch mit Ben Folds, Aimee Mann, Brad Paisley, Iggy Pop, Eagles-Gitarrist Joe Walsh und Robert Randolph ging Shatner ins Studio.

Sein musikalischer Ruf gründet dabei auf einem denkbar eigenwilligen Stil: Seit seinem Debütalbum "The Transformed Man" von 1968, auf dem er Beatles- und Elton-John-Songs in seinem unverkennbaren Stakkato-Sprechgesang vortrug, ist Shatner als einer der kuriosesten Interpreten der Popgeschichte bekannt. Seine Version von "Lucy In The Sky With Diamonds" wurde zum Kult, ebenso seine Interpretation von Pulps "Common People".

"Mit 94 dreht man lauter auf"

Ans Kürzertreten denkt der 94-Jährige nicht. "Mit 94 wird man nicht langsamer. Man dreht die Lautstärke auf", schrieb er auf Instagram. "Also macht euch bereit. Wir werden headbangen, wo noch niemand zuvor geheadbangt hat. Die Metal-Reise beginnt dieses Jahr."