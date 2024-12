1 Die Firma Stanley ruft einige ihrer Produkte zurück. Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer

Bei den beliebten Bechern gibt es offenbar Probleme mit dem Verschluss. Deshalb ruft der Hersteller einige davon zurück. Welche Becher sind betroffen?











Lange Zeit war der Stanley Cup vor allem ein Sportpokal, um den die Teams in der nordamerikanischen Profi-Eishockey-Liga NHL kämpften. Seit einiger Zeit ist der Name – vor allem für viele junge Menschen – Inbegriff eines Bechers, der inzwischen zum Accessoire geworden ist. Tatsächlich orientiert sich das Trinkgefäß an der Form des Pokals.