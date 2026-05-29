Nach vier Tagen Erzwingungsstreik im Mahle-Werk Neustadt an der Donau hat sich die IG Metall mit dem Unternehmen auf eine sozialverträgliche Lösung geeinigt. Es wird weiter gestreikt.
Mit einem viertägigen Erzwingungsstreik hat die IG Metall eine soziale Abfederung für die Belegschaft beim Aus eines bayerischen Mahle-Werks erzwungen. Die Schließung des Standorts Neustadt an der Donau konnte damit nicht verhindert werden, doch hat sich die Gewerkschaft mit der Arbeitgeberseite auf eine tarifliche Lösung verständigt. Den IG-Metall-Angaben zufolge erhalten die Beschäftigten „hohe Abfindungen – weit über das übliche Maß hinaus“. IG-Metall-Mitglieder sollen darüber hinaus einen zusätzlichen Mitgliederbonus bekommen.