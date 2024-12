Standorte Möhringen und Feuerbach: Fahrradstationen in Stuttgart bedroht

1 Auch bei der Fahrradstation in Stuttgart-Vaihingen befürchtet die Neue Arbeit Einschnitte. Foto: Alexandra Kratz/Alexandra Kratz

Wegen Kürzungen des Jobcenters Stuttgart befürchtet die Neue Arbeit, ihre Fahrradstationen in Stuttgart-Möhringen und -Feuerbach Ende Dezember schließen zu müssen. Um das zu verhindern, müsste die Stadt den Zuschuss erhöhen.











Das Sozialunternehmen Neue Arbeit befürchtet die Schließung seiner Fahrrad-Service-Stationen in den Stuttgarter Stadtteilen Möhringen und Feuerbach. „Durch die geplanten Kürzungen im Eingliederungstitel des Jobcenters Stuttgart für das Jahr 2025 und den damit verbundenen Wegfall eines sehr großen Umfangs von Plätzen im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten sind die Fahrrad-Service-Stationen in Feuerbach und Möhringen akut in ihrer Existenz bedroht“, teilte die Neue Arbeit am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Sofern die wegfallenden Förderungen nicht durch kommunale Mittel ersetzt würden, sähe sich die Neue Arbeit gezwungen, die Stationen zum 31. Dezember zu schließen, heißt es in der Mitteilung weiter.