Stäffeles-Tag in Stuttgart: Stäffele in Stuttgart – fit bleiben und Aussicht genießen

Stäffele in Stuttgart sind eine Art Kulturgut, auf die die Mobilitätskampagne einen besonderen Fokus legt. Wer Stäffele läuft bleibt fit und entdeckt die Stadt immer wieder neu.
„Hallo, die Herrschaften, geh’n Sie auch mit?“, fragt OB Frank Nopper auf dem Eugensplatz zwei Damen und einen Herrn. Und holt sich einen Korb: „Noi, Herr Nopper“, lacht Gerda Renz und gesteht, „da machet unsere Fiaß nimmer mit.“ Aber dabei sein wollte sie und ihre Freunde schon, als die Stadt am Samstag zum ersten Stäffeles-Tag auf den Platz eingeladen hat, der gleich mehrere reizvolle Aussichten zu bieten hat: Auf die Stadt und auf die nackte Brunnenfigur Galathea.